Украинцы смогут работать в Польше по безвизу

01.07.2017 (14:16)

Украинцы могут поехать на работу в Польшу по безвизу

В Польше на официальном уровне объяснили, что украинцы могут ехать на работу в эту страну без визы.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на официальное разъяснение пограничников Польши.

Польша упростила трудоустройство для тех украинцев, кто едет на непродолжительное время, в частности, на сезонную работу. А вот перед теми гражданами Украины, кто давно живет в Польше, или же хочет приехать и комфортно обустроить свою жизнь в этой стране на более долгий срок, появятся дополнительные преграды.

Таким образом Польша является единственной страной Шенгенской зоны и единственной страной ЕС, законодательство которого предусматривает, что неграждане Евросоюза, пересекли границу в рамках безвиза имеют право работать.

В этом случае, Украинский оформят дополнительные документы. То есть, в рамках безвизовых украинцы могут приехать в Польшу и сами найти вакансию и получить необходимые документы для трудоустройства.

Ранее украинцы, въезжали в Польшу по польской шенгенской визе, не имели такого права. Поэтому здесь есть действительно радикальные изменения.

Итак, безвизовый украинец в Польше имеет право легально просить у государства о разрешении на работу или о так называемом "освядчення" - декларацию о намерении трудоустройства иностранца.

Как известно, по безвизу можно оставаться в Шенгене не более 90 дней на 180 дней, для безвизовых работников это правило также действует. Три месяца - вполне достаточный срок для сезонной работы.

Теперь те, кто хотел бы найти работу в Польше, могут приехать в рамках безвизовых и сами найти вакансию и получить необходимые документы для трудоустройства в стране над Вислой.

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