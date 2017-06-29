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Ужгородец Михаил Колодко и его мини-скульптуры (ВИДЕО)

01.07.2017 (20:31)
Мини-скульптуры Ужгорода и Михаил Колодко
Мини-скульптуры Ужгорода и Михаил Колодко
Радио Свобода подготовила коротенький, но познавательный презентационный сюжет о закарпатском скульпторе Михаиле Колодко и его идее мини-скульптур, которую он воплотил не только в Ужгороде, но и по другим городам Закарпатья, а также и за рубежом.
"Если вы еще не определились с тем, где отдохнуть летом, то вот вам намек :-) Ужгород стоит посетить хотя бы потому, что даже самые маленькие скульптуры могут рассказать невероятные истории!", - написали авторы к видео.

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