Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 2 июля 2017 г.

|В Ужгороде днем тучи, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами туман. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14° тепла, днем 23-28°, в горах местами 14-19° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27° тепла.
Восход 05:31
Закат 21:38
Температура за последние 130 лет 02 июля:
макс: 32.6° (1987)
мин: 7.3° (1960)
Народный прогноз погоды: 2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению. Так вот: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят - перед засухою; сидят на стенках улья - к сильной жаре.
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