Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 2 июля 2017 г.

02.07.2017 (09:04)

В Ужгороде днем тучи, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами туман. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14° тепла, днем ​​23-28°, в горах местами 14-19° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем ​​25-27° тепла.

Восход 05:31

Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 02 июля:

макс: 32.6° (1987)

мин: 7.3° (1960)

Народный прогноз погоды: 2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению. Так вот: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят - перед засухою; сидят на стенках улья - к сильной жаре.