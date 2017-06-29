В Карпаты на Яворник - что может быть красивее? (ФОТО)

02.07.2017 (09:47)

Бюджетный поход в Карпаты на Яворник

Одну из самых популярных вершин Великоберезнянщины, гору Яворник, туристы выбирают не случайно, здесь можно очистить дух и помыслы, стоя над миром.

Популярным среди туристов в последнее время стало понятие "бюджетный туризм". Один из таких недорогих маршрутов можно пройти недалеко от Ужгорода - на Великоберезнянщине, где сходятся три государственных границы - Украины, Словакии и Польши.

Одна из самых популярных вершин Великоберезнянщины, гору Явирник, туристы выбирают не случайно. Эта вершина была популярной еще во времена Чехословакии. Высота горы - 1017 метров над уровнем моря, и склоны относительно не крутые. Поэтому маршрут должен быть несложным, оптимальным для неподготовленных людей: некий формат на выходные.

Почти каждый местный сможет рассказать о Яворнике, показать его хребет и объяснить, как добраться на вершину.

Последние подъемы перед вершиной становятся более сложными. Сказываются не только крутые склоны, но и усталость после пройденного. Последний рывок туристы окрестили "20-ю минутами кайфа". По их убеждению, он состоит в тяжелейшем участке, на котором нужно максимально отдаться походу, напрячь мышцы и достичь конечной цели - вершины, на которой расположен странный приют для туристов.

Приют построил кузнец Иван Иванович - в народе он больше известен как Янко Деревянный. Известность получил за любовь к лесу и строительство из дерева. Горы - не только отдых для него, но и дополнительный источник творческого вдохновения. На вершине находит невероятную ауру для познания самого себя. Он знает об этой вершину почти все.

С детства его отец привил уважение и любовь к этой вершине и вот уже почти 40 лет он верный Яворнику. За это время он смог убедиться, что мистическим образом гора случайных людей не принимает. Вспоминает, за "советов" через вершину проходило по 30000 туристов в год. Но лишь единицы смогли по-настоящему влюбиться в Явирник. Издалека или с окраин, люди возвращаются сюда за его энергетикой.

Для самого Ивана Ивановича это особое место. Не только потому, что большую часть своей жизни провел здесь, воспитал детей и приобрел сотен друзей. А потому, что вершина несет духовное очищение, чистоту помыслов и поступков.

Александр Коробко

-

Мраморные горы и фантастические пейзажи в Закарпатье (ФОТО)



