Фестиваль цветов в романтическом замке Сент-Миклош на Закарпатье (ВИДЕО)
02.07.2017 (10:38)
В Закарпатье проходит фестиваль цветов в замке любви Сент-Миклош
30 тысяч роз использовали флористы для создания 20 масштабных цветочных композиций на фестивале цветов. Средневековый замок Сент-Миклош в Чинадиево принимает 70 лучших флористов Украины. Тема фестиваля - вечная любовь.
За романтикой супруги Борисенко в Закарпатье приехали из Харькова. Говорят чемоданы собирали на ходу, чтобы успеть на цветочный фестиваль в замке Сент-Миклош.
"И тут я читаю, что будет такой цветочный фестиваль. Мы все оставили бросили работу, быстренько взяли отпуск и приехали сюда. Это замок любви, здесь и должны быть цветы, цветы и любовь", - говорят туристы из Харькова Лина и Леонид Борисенко.
Романтику создают 70 лучших флористов Украины, поскольку организаторы задали соответствующую тематику. Семь команд. У каждой - своя комната в замке. В музыкальной комнате даже цветы должны петь, решила команда харьковчан - и натянула струны.
Не миллион, но тысячи пурпурных роз, пошли на отделку комнаты, которая досталась киевлянам.
"Она у нас как комната небольшая, но там, в принципе уютно, поэтому нам захотелось сделать очень такое уютное, романтическое, в таком стиле. У нас сердца, цветы, ангелы, в принципе мы довольны тем, что сделали", - отмечает флорист из Киева Наталья Воробей.
"Целевая аудитория фестиваля, это люди, которые интересуются красотой, флористикой, цветами, которым нравится что-то делать своими руками и это конечно... Закарпатье туристический край, это туристы, которые приезжают в замок и они могут увидеть не только замок, но и произведения флористов", - говорит организатор фестиваля цветов Виктория Соловей.
Три дня работы. Более 30 000 роз. И множество гортензий, бузины, веток березы, мха и всего остального, что нашлось в окрестностях замка. Супруги Борисенко говорят, романтики теперь хватит до следующего фестиваля.