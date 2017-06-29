На Закарпатье правоохранители задержали группу контрабандистов

02.07.2017 (11:22)

В Закарпатье на границе задержали 6 человек с контрабандой

Сегодня ночью в рамках операции «Граница-2017» пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками СБУ помешали очередной попытке незаконного перемещения через границу табачных изделий.

Получив оперативную информацию о возможной противоправной деятельности на границе, пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда немедленно начали оперативно - розыскные мероприятия. В результате проведенных мероприятий, неподалеку от водного канала «Ботар», по которому проходит граница с Венгрией, правоохранители обнаружили и задержали 6 человек и 12 пакетов табачных изделий.

В пакетах, которые нарушители пытались доставить в соседней Венгрии, находилось 6490 пачек сигарет без акцизных марок.

Для составления административно-процессуальных документов правонарушителей доставлены в отдел пограничной службы «Вилок».

Правовую оценку их действиям и меру наказания будет определять суд.

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