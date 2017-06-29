На КПП "Тиса" накопилась очередь из микроавтобусов

02.07.2017 (17:47)

В связи с сезоном отпусков на границе с Венгрией очереди

С ночи на международном пункте пропуска "Тиса", со стороны Венгрии в Закарпатье, собралась очередь из микроавтобусов.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни ГФС, причинами значительного количества авто на границе стала некорректная работа контролирующих органов на смежной стороне и увеличение количества микроавтобусов в связи с сезоном отпусков.

"Начиная с 8 утра сегодняшнего дня закарпатские таможенники в пункте пропуска "Тиса" уже оформили на въезд в Украину 204 микроавтобуса. Сейчас в очереди их стоит еще около 50. Отмечу, что автомобили также стоят в очереди на венгерской стороне и постоянно прибывают. Зато очередей из легковых автомобилей в пункте пропуска нет, в связи с жаркой погодой начальник таможенного поста отдал распоряжение, чтобы людей в очереди обеспечили питьевой водой", - сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

По информации таможенников, в связи с ситуацией, сложившейся в пункте пропуска "Тиса", сейчас обзор одного авто занимает около 5-6 минут вместо 10-ти. Кроме того, в каждом микроавтобусе находятся по 9 пассажиров, также должны пройти оформление и таможенные процедуры.

"Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме как на въезд, так и на выезд из Украины. Таможенники осуществляют все необходимые процедуры и проверки. Так, несколько часов назад на выезд из Украины наши сотрудники обнаружили более 2,5 тысячи скрытых пачек сигарет в двойном дне автомобиля "Форд", - добавила А.Дацюк.

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