На отеле "Ужгород" монтируют 5-метровый герб города (ФОТО)

02.07.2017 (17:57)

На отеле "Ужгород" устанавливают огромный герб города

Новое украшение Ужгорода пока еще раскрашивают, устанавливают герб на отеле "Ужгород".

"Идея принадлежит молодому предпринимателю Виталию Коципаку, - рассказывает владелец отеля Алексей Баранюк. - Воплотили ее в жизнь мы вместе. Спасибо за содействие городскому главе Богдану Андрииву и главному архитектору Олегу Боршовскому. Через несколько дней работы завершат и ужгородцы увидят герб во всей красоте".

По словам хозяина отеля, высота герба 5,2 метра, а ширина - 4,3 метра. Работа над ним продолжалась два месяца.

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Как будет выглядеть отель "Ужгород" после реконструкции (ФОТО)



