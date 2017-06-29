Бункеры "линии Арпада" - история Второй Мировой в Закарпатье (ФОТО)

02.07.2017 (18:26)

Уникальная оборонительная "линия Арпада" на Закарпатье

Уникальная оборонительная "линия Арпада", которая досталась закарпатцам со времен Второй мировой войны, уже стала туристической изюминкой края.

Строилась она Хортийской Венгрией с 1939 по 1944-й годы вдоль Карпатского хребта. Основной целью строительства было остановить возможное продвижение Красной армии через Карпаты в сердце Венгерского королевства. Ее длина составляла 660-700 км.

На протяжении последних лет закарпатские активисты начали популяризировать милитари-туризм. Благодаря местным энтузиастам и предпринимателям восстанавливаются исторические места и создаются уникальные милитаристские музеи. Наиболее интересными и наиболее загадочными являются бункеры.

Военная техника разных времен и нескольких народов, более чем две тысячи экспонатов оружия, снаряжения, амуниции и медицинских инструментов – все это можно увидеть в 4 бункерах из 34-х, которые расположены за несколько сотен метров от сельских домов Колочавы в Межгорье.

Первый бункер - "Командный". Внутри все расположено так, как было прежде. Пулемет, автоматы и ружья, патронташ и гранаты, каски и прибор дальнего видения, огнемет и огнетушитель, силовой кабель и десятки других приспособлений для войны. Все это — оригинальные образцы.

Рядом стоит "Оборонительный бункер". Строили его так, чтобы видеть, когда нападает враг. Внутри на столиках лежат бинокли, пулемет, автоматы. Укрепление реставрировали по рассказам старожилов. Все оружие настоящее - его подарили крестьяне.

Следующий по маршруту - военный госпиталь – бункер "Госпиталь". За металлической дверью стоят двухъярусные кровати, операционный стол, висят полки с медицинскими инструментами.

Есть еще бункер кашеваров — "Котлопункт". Здесь можно увидеть пузатую кухню-шпор, которой пользовались в венгерской армии, и много алюминиевой посуды.

Кроме того, закарпатские энтузиасты отреставрировали в селе оборонительную противотанковую линию из бетонных пирамид. Она имеет протяженность 100 м и является самой длинной в Европе.

О бункерах рассказывают не только исторически доказанные факты. К примеру, местные жители уверяют, что в одном из бункеров до сих пор спрятан огромный склад оружия и продовольствия. Старшие люди вспоминают: в 1970-х годах склады с продуктами действительно были найдены. И оттуда в течение длительного времени выносили банки с тушенкой. Несмотря на то, что продукт пролежал десятки лет, тушенка была чрезвычайно вкусной.

Большая Грабовница. Крупнейший в Украине бункер времен Второй Мировой

Бункер в Грабовнице строился с 1939 по 1942 год в полной секретности. Местные жители не принимали участия в его обустройстве изнутри. Все основные работы проводили тысячи солдат рабочих штраф-батальонов венгерской и румынской армий. По некоторой информации, после строительства тех румын расстреляли.

Есть мнение, что бункер должен был использоваться как командная ставка 1-й венгерской армии, но точно сказать нельзя, поскольку весь венгерский военный архив был сожжен в 1944 году.

После освобождения Закарпатья, в 1946 году, НКВД проводил взрывные и строительные работы в бункере, так что доступными стали ходы протяженностью около 2 км и 50 м в глубину - три яруса и четыре выхода на поверхность. Метр бетона - толщина стен бункера - и десятки метров горной породы способны выдержать любую атаку с воздуха. По мнению некоторых экспертов, этот объект имеет длину 1500 метров. Хотя есть также версии о том, что, возможно, он тянулся и на 15 км. Окружен он системой окопов и взорванных дзотов.

2012 год можно назвать годом возрождения объекта: благодаря инициативе молодых предпринимателей, он был вычищен и отреставрирован. Так появился один из самых интересных туристических объектов – "Бункер Линии Арпада".

Сейчас сохранено более 800 м протяженности всех тоннелей бункера. И хотя это далеко не все, сооружение является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших подземных бункеров времен Второй Мировой войны, которые сохранились в Восточной Европе.

-

Линия Арпада защитит Закарпатье от агрессора - позади Европа, отступать некуда



