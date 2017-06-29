Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 3 июля 2017 г.

03.07.2017 (07:50)

В Ужгороде небо будет скрыто за облаками, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем ​​20-25° тепла, в горах местами ночью до 6°, днем ​​до 16° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°, днем ​​23-25​​° тепла.

Восход 05:32

Закат 21:38

Температура за последние 130 лет 03 июля:

макс: 33.0° (1952)

мин: 8.6° (1960)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Мефодия, епископа Патарского. В народе этот день называли Паутинный, потому что погоду предсказывал паук. Если в этот день он не раскидывает сетей - будет дождь или буря. А если снова плетет паутину - перемена погоды к лучшему. Очень часто этот день бывает дождливый, с грозой. Дождь в этот день мог "предсказать" не только паук. Если муравьи прячутся в кучи - жди сильного ветра, дождя, грозы; жаба в траву выползла - тоже ожидай дождя.