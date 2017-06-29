Курс валют на 3 июля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 3 июля
Гривна укрепилась в официальных курсах Национального банка, и доллар и евро упали в цене.
На сегодня, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,02 грн;
1 евро – 29,68 грн;
10 российских рублей – 4,38 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 30 июня, упал на семь копеек.
Курс евро понизился на 9 копеек после бурного роста в конце прошлой недели. Тогда евровалюта подорожала до рекордных с августа 2016 года значений.
Рубль "похудел" на пять копеек.
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В мае 2017 года в сравнении с апрелем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине выросла на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
В то же время, в мае по сравнению с аналогичным периодом 2016 реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 20,4%.
Отмечается, что в мае этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в г. Киев - 10 тыс. 558 грн., Киевская обл - 6 тыс. 885 грн и в Днепропетровской обл. - 6 тыс. 727 грн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
В то же время, данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек и могут быть уточнены.
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