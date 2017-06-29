Курс валют на 3 июля (+ новости экономики)

03.07.2017 (08:23)

Курс валют в банках Ужгорода 3 июля

Гривна укрепилась в официальных курсах Национального банка, и доллар и евро упали в цене.

На сегодня, 3 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,02 грн;

1 евро – 29,68 грн;

10 российских рублей – 4,38 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 30 июня, упал на семь копеек.

Курс евро понизился на 9 копеек после бурного роста в конце прошлой недели. Тогда евровалюта подорожала до рекордных с августа 2016 года значений.

Рубль "похудел" на пять копеек.

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В мае 2017 года в сравнении с апрелем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине выросла на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В то же время, в мае по сравнению с аналогичным периодом 2016 реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 20,4%.

Отмечается, что в мае этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в г. Киев - 10 тыс. 558 грн., Киевская обл - 6 тыс. 885 грн и в Днепропетровской обл. - 6 тыс. 727 грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В то же время, данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек и могут быть уточнены.



