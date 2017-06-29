В Закарпатье у границы задержали две группы нелегалов

03.07.2017 (10:04)

У границы с Венгрией и Словакией пограничники задержали две группы нелегалов

Вчера на Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы в ходе оперативных мероприятий задержали две группы нелегальных мигранитв с Индии.

Так, пограничники отдела «Горонглаб» Мукачевского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Индии и их вероятных переправщиков. О появлении в приграничье авто, водитель которого спрашивал дорогу к границе, охранникам границы сообщили местные жители. Уже через несколько минут на окраине населенного пункта Даниловка Береговского района пограничники обнаружили указанный автомобиль и остановили его для проверки. Кроме водителя, в автомобиле находилось еще 4 человека, из них двое - граждане Индии, гражданин Германии и гражданин Украины. Сам водитель также оказался нашим соотечественником.

С целью выяснения всех обстоятельств правонарушения, задержанные были приглашены в отдел пограничной службы «Горонглаб». В ходе опроса пограничники установили, что индийцы намеревались незаконно попасть в одну из стран ЕС. Также граждане Индии сообщили, что граждане Украины и гражданин Германии, которые их сопровождают, пообещали им помочь в пересечении границы.

По данному факту в Береговский отдел ЧП ГУНП Закарпатской области направлено сообщение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В отношении граждан Индии составлены протоколы за попытку нарушения государственной границы, дело направлено в суд.

Кроме того, вчера пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда задержали двух граждан Индии вблизи железнодорожного вокзала города Ужгород. Информацию о двух азиатов, которые обращались с просьбой доставить их к участку вблизи украинского-словацкой границы, получили оперативные сотрудники пограничного ведомства.

Задержанных индейцев помещены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После выяснения всех обстоятельств, они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП (Нарушение или попытка нарушения государственной границы Украины).

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Группу нелегалов и проводника задержали на Закарпатье (ФОТО)



