Под Верховную Раду в Киеве подогнали бронетехнику (ФОТО)

03.07.2017 (11:34)

Под здание ВР стянули военную бронетехнику

Военную технику во двор Верховной Рады завезли рано утром 3 июля. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на странице в Facebook.

"Во двор Верховной Рады Украины только что заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой то "сюрприз"?", - подписал фотографии Ницой.

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