Под Верховную Раду в Киеве подогнали бронетехнику (ФОТО)

|Под здание ВР стянули военную бронетехнику
Военную технику во двор Верховной Рады завезли рано утром 3 июля. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой на странице в Facebook.
"Во двор Верховной Рады Украины только что заехала бронетехника. 07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой то "сюрприз"?", - подписал фотографии Ницой.
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Комментарии
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Попрошенко надо поставить к стенке и расстрелять его - за его заслуги. За предательство Украины США. За Восточную Украину. За развал Украины. Я не кровожадный, но он этого заслуживает. Белка к нему пришла и не отпускает. Просто деееебил.
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Варианта три: 1) Пойдут на МАскву! Впереди турчинов в голубых труселях. 2) Очередной Майдан? 3) У преза украины белочка очередная, вот и вызвал подмогу чертей гонять.