Житель Закарпатья сжег себя заживо

03.07.2017 (12:03)

Житель Закарпатья совершил самоподжог

Закарпатец совершил самоподжог облившись горючей жидкостью и поджег себя.

Житель с. Лопухово Тячевского района Закарпатской обл., облил себя легковоспламеняющейся смесью и поджег, от чего впоследствии скончался в реанимации. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской обл. Татьяна Щеголева.

"Информация в полицию поступило от врачей "скорой" 1 июля. Сейчас установлено, что мужчина 1967 г.р. облил себя веществом "Уайт-спирит" (растворитель для краски - ред.) и поджег себя. Медики доставили его в реанимационное отделение Тячевской районной больницы, где он вскоре умер. Пока признаков уголовного преступления в этом деле не обнаружено. Следствие продолжается", - отметила Т.Щоголева.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст.120 УК, то есть доведение до самоубийства. Однако, по информации полиции, пока нет никаких доказательств, что к совершению поджога погибшего кто побуждал.

Кроме того, на месте не найдено предсмертной записки, и объяснений в больнице по мотивам поступка мужчина не давал.

Проверка по делу продолжается.

-

Жуть! 11-летний ребенок поджег себя ради популярности



