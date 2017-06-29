Жуть! Как российские военные издеваются над сирийцем (ВИДЕО 18+)

03.07.2017 (12:41)

Издевательство российских военных над сирийцем

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В сети появилось видео жестоких издевательств российских военных над неизвестным мужчиной в Сирии.На кадрах видно, как русскоязычные солдаты пытают мужчину, солдаты ломают ему конечности и бьют кувалдой. Издевательства проводили под сопровождение песни о российском спецназе."Русский солдат – это сила!" – заявляет один военный после того, как сломал мужчине кисть.На рукаве одного из российских солдат можно заметить шеврон с надписью: "Я просто сделаю тебе очень, очень больно".