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Жуть! Как российские военные издеваются над сирийцем (ВИДЕО 18+)

03.07.2017 (12:41)
Издевательство российских военных над сирийцем
Издевательство российских военных над сирийцем
В сети появилось видео жестоких издевательств российских военных над неизвестным мужчиной в Сирии.
На кадрах видно, как русскоязычные солдаты пытают мужчину, солдаты ломают ему конечности и бьют кувалдой. Издевательства проводили под сопровождение песни о российском спецназе.
"Русский солдат – это сила!" – заявляет один военный после того, как сломал мужчине кисть.
На рукаве одного из российских солдат можно заметить шеврон с надписью: "Я просто сделаю тебе очень, очень больно".



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UA- Reporter.com
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