В 9 километрах от Ужгорода лежит сказочная страна – комплекс отдыха "КАМЕЛОТ"

03.07.2017 (13:28)

"КАМЕЛОТ" настоящий оазис для отдыха души и тела

Дорога в «КАМЕЛОТ» в любое время года поражает открывающимися видами. От Ужгорода она идёт вдоль долины реки Уж, одной из красивейших рек Закарпатья, в окружении живописных Карпат и паркового леса.

Попадая внутрь, Вы словно переноситесь в эпоху короля Артура - архитектура крепости, исторические сцены на панно, рыцарские доспехи, меч в камне, и весь концептуальный интерьер комплекса «КАМЕЛОТ» унесут вас в волшебный мир Средневековья.

Посещение SPA-центра комплекса «КАМЕЛОТ» сделает Ваш отдых не только приятным, но и полезным для здоровья. Широкий спектр оздоровительных и релакс-процедур перенесут Вас в мир гармонии и блаженства.

Ресторан комплекса порадует Вас широком выбором поистине королевских блюд европейской кухни, а приятная музыка и вежливое обслуживание дополнят ансамбль впечатлений от Вашего визита в ресторан «КАМЕЛОТ».

Познакомиться с традиционной закарпатской кухней Вы сможете в Колыбе нашего комплекса. Вкус закарпатских блюд и радушное обслуживание оставят теплые воспоминания о Вашем визите в прекрасное Закарпатье.

Конференц-зал «КАМЕЛОТ» вместит от 15 до 130 человек. Официальный прием, масштабная вечеринка, международная конференция, запоминающаяся презентация или красивая свадьба – мероприятие любого формата будет обеспечено необходимой технической, технологической и организационной поддержкой самого высокого уровня. Если Вы желаете организовать мероприятие, но не хотите тратить время на его подготовку, мы Вам поможем, предоставив кейтеринг.

Номерной фонд комплекса составляет 67 номеров и 8 деревянных коттеджей, общей вместимостью до 220 человек. Три корпуса отеля – корпус «Короля Артура» (2016 г.), корпус «Камелот» (2002 г.) и корпус «Ланселот» (2002 г.) предоставляют возможность как для бюджетного отдыха, так и для отдыха класса «Люкс».

Wi-Fi на всей территории комплекса.

SPA-центр

Добро пожаловать в новый современный SPA-центр «КАМЕЛОТ»! Это настоящий оазис для отдыха души и тела.

С помощью природных факторов Вы восстановите минеральный и витаминный баланс, укрепите иммунитет, снимете синдром хронической усталости и нервного напряжения. В нашей деятельности мы используем только чистые органические масла холодного отжима, глину, мед, морскую соль, водоросли, травы, натуральные аромамасла. Отдохнуть и расслабиться можно на эргономических лежаках с подогревом, в соляной комнате или фито-баре у бассейна. Для полного релакса советуем посетить процедуру релакс в сене, где аромат свежескошенного сена заставит вас забыть о повседневности.

SPA-зона

Переступив порог СПА-зоны, Вы попадаете в мягкую атмосферу курорта. Дизайн интерьера располагает к релаксации и отдыха и дышит гармонией. Зона SPA занимает два этажа и включает много опций для поклонников водных процедур и просто здорового и приятного отдыха. К услугам гостей большой крытый бассейн глубиной 1,80 м и температурой воды 27°С с функциями гидромассажа и водопадом. Для уставших ног можно посетить контрастную дорожку Кнейпа.

Попариться мы предлагаем в королевских банях. К Вашим услугам римская парная, финская сауна, аромагрот, русская баня и турецкий хамам, где можно заказать различные банные ритуалы. Охладиться после бани можно в проруби с ледяной водой, также в зоне королевских бань находится ледяной фонтан, ведро-водопад и душ впечатлений.

Все процедуры СПА-центра направлены на комплексное оздоровление от стрессовой среды, хронической усталости и даже депрессии.

SPA-услуги

Любезно приглашаем посетить массажный кабинет и кабинет косметологии лица и тела, где сертифицированные специалисты предложат Вам разнообразные услуги.

МАССАЖ - один из старейших средств оздоровления организма, полезен в любом возрасте. Процедура может выступать и в качестве профилактического средства, и как способ лечения многих болезней. Массаж важен для сохранения здоровья: процедура устраняет спазмы, возвращает естественное положение мышц, связок и суставов. Кроме того, по мере усиления циркуляции крови и лимфы, стимуляции обменных процессов, массаж обладает широкой терапевтическим действием на организм в целом, что положительно отражается на состоянии практически всех органов и систем.

БАЛЬНЕОЛОГИЯ - оздоровительные водные процедуры, которые проводятся на основе воды, подаваемой из артезианской скважины с использованием продукции компании SPITZNER - немецкое качество, 100% натуральные эфирные масла высокой степени очистки, клиническая эффективность, соответствие мировым стандартам качества. Целебные свойства фитоэкстрактов восстанавливают силы, снимают чувство усталости и повышают жизненную активность.

ГАЛОТЕРАПИЯ - не медикаментозный метод оздоровления, основанный на пребывании в микроклимате соляных пещер. Лечебные свойства природных соляных пещер известны давно.

В нашей соляной пещере воссоздан уникальный микроклимат природных пещер. Во время сеанса воздуха наполняется сухим аэрозолем хлорида натрия. Насыщенные ионами соли воздух проникает в легкие, в результате улучшается дренажная функция бронхов, уменьшается воспаление слизистых дыхательных путей, подавляется жизнедеятельность патогенных микроорганизмов.

КОСМЕТОЛОГИЯ - в наше время множество факторов влияет на состояние кожи: экология, вредные привычки, стресс и образ жизни, поэтому наша кожа не может обойтись без качественных косметических средств и процедур. Сегодня сохранения молодости и красоты кожи, ухоженная внешность стали правилом хорошего тона не только для женщин, но и для мужчин.

Наш дипломированный косметолог поможет подобрать уход, решить эстетические и возрастные проблемы кожи лица и тела как для женщин, так и для мужчин.

Комплекс косметологических процедур повысит тонус и упругость Вашей кожи, подарит сияние, молодость и хорошее настроение!

Летний бассейн

Что может быть лучше, чем жарким летом окунуться в прохладную голубизну вод бассейна с горной водой! Комплекс «КАМЕЛОТ» предлагает Вам отдохнуть у открытого бассейна всей семьей. Для детей есть отдельный детский бассейн.

Бассейн функционирует с начала мая до конца сентября.

Тренажерный зал

Спорт — это лучшее, что придумал человек для поддержания своего здоровья. Здоровье человека — это то, чего не купишь ни за какие деньги, это самое важное, что нужно стремиться сохранить, несмотря на современную экологию и личные привычки. Важно заниматься спортом не ради достижения каких-то высот, а для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

Профессиональный тренажерный зал комплекса «КАМЕЛОТ» приятно удивит даже самых привередливых поклонников фитнеса. Благодаря набору силовых и кардиоваскулярных тренажеров наши гости имеют возможность приобрести фигуру своей мечты укрепить здоровье развить выносливость.

Сертифицированный тренер подберет для Вас лично программу тренировки.

Отдых и развлечения

В бильярдной отеля каждый гость сможет опробовать свое мастерство или потренировать свои умения.

Катание на квадроциклах – восторг и настоящий драйв, который по достоинству оценят любители скорости и экстремального отдыха. Поездки на квадроциклах помогут многим почувствовать себя не только активными и стремительными покорителями бездорожья, но и ощутить истинное единение с природой украинских Карпат.

Если же Вы увлекаетесь футболом, спортивный комплекс «КАМЕЛОТ» приглашает Ваш клуб для проведения учебно- тренировочных сборов по футболу. В Вашем распоряжении отличное место для восстановления сил после сложных матчей.

Для своих маленьких гостей комплекс «КАМЕЛОТ» предлагает детскую игровую площадку на свежем воздухе. Разнообразие игровых элементов позволяет Вашим детям развивать воображение и тренировать координацию и ловкость в самых разных формах. А также на площадке расположен зооуголок с забавными кроликами, которые не оставят равнодушным Ваше чадо.

И наконец мы предложим Вам увлекательные экскурсии по достопримечательностям Закарпатья, благодаря которым Ваш отдых станет не только полезным, но и занимательным!

На горе, над готелем "Камелот", расположен Невицкий замок – древнее фортификационное сооружение над рекой Уж, с которого хорошо просматривалась дорога на перевал. Впервые упомянут в 1274г. как королевский замок. Принадлежал закарпатским феодалам, затем перешел к графам Другетам, которые возвели стены в итальянском стиле.

Одна из графинь Другет за свою жестокость вошла в историю как «Злая дева». Хитростью выманил из крепости и предал казни Поган-дивчу венгерский король Матяш. Разрушил строение еще в 1644 году князь Юрий (Дъердь) I Ракоци.

Вход к развалинам свободный. Некоторые участки отреставрированы. Можно обнаружить характерные средневековые постройки: квадратную башню-донжон, остатки надвратной башни и четырех угловых, валы и ров, развалины стен, колодец в замковом дворе – единственный источник воды для обитателей во время осады.

SPA-отель «Камелот»

Украина, Закарпатская обл., Ужгородский р-н, с.Камяница, ул. Ужанськая, 28

Тел.: +38 (0312) 731-988, (050) 707-77-67, +38 (050) 077-77-27 - ресторан, +38 (066) 096-87-17 - СПА

www.hotel-kamelot.com.ua

kamelotrm77@gmail.com