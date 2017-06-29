На Закарпатье хвастаются грибным урожаем (ФОТО)

|В Закарпатье аномальный урожай грибов
Закарпатские леса очень богаты дарами природы. Сейчас грибов, несмотря на дождливое лето, очень много. Местные собирают их в огромном количестве.
"Грибное утро в Закарпатье. Мое любимое место - село Анталовцы. Буковый лес, немножко березняков, немножко елей и сосны. В этом лесу сходятся сразу четыре горных потока", - такое сообщение и фотографии к нему опубликовал в соцсети Фейсбук Андрей Боечко.
"Грибов сейчас много, очень много!
Белые буковые и березовые, белые полевые, подосиновики и подберезовики, лисички и сыроежки (голубинки), зонтики.
Лес ровный и комфортный.
За три часа - килограммов 15 этого добра.
Вымыл немного грибов в горном потоке и иду разжигать костер.
Будет вкусно.
Хорошего вам дня!", - подытожил Андрей.
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Белые грибы на Закарпатье можно косить косой
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