На Закарпатье хвастаются грибным урожаем (ФОТО)

03.07.2017 (15:38)

В Закарпатье аномальный урожай грибов

Закарпатские леса очень богаты дарами природы. Сейчас грибов, несмотря на дождливое лето, очень много. Местные собирают их в огромном количестве.

"Грибное утро в Закарпатье. Мое любимое место - село Анталовцы. Буковый лес, немножко березняков, немножко елей и сосны. В этом лесу сходятся сразу четыре горных потока", - такое сообщение и фотографии к нему опубликовал в соцсети Фейсбук Андрей Боечко.

"Грибов сейчас много, очень много!

Белые буковые и березовые, белые полевые, подосиновики и подберезовики, лисички и сыроежки (голубинки), зонтики.

Лес ровный и комфортный.

За три часа - килограммов 15 этого добра.

Вымыл немного грибов в горном потоке и иду разжигать костер.

Будет вкусно.

Хорошего вам дня!", - подытожил Андрей.

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Белые грибы на Закарпатье можно косить косой



