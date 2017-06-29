Масштабное ДТП в Германии: Погибли 18 человек

03.07.2017 (15:49)

18 человек погибло в страшном ДТП в Германии

В результате столкновения автобуса с грузовиком. на автобане в Баварии вблизи города Мюнхберг, погибли 18 человек. Об этом сообщает Вild со ссылкой на данные полиции.

Издание уточняет, что жертвами стали люди в возрасте 66-81 лет.

В результате аварии погиб также один из водителей автобуса. При этом водитель грузовика не пострадал.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что в автобусе, который сгорел после столкновения с грузовиком погибло много туристов из Саксонии.

При этом отмечается, что 30 пассажирам удалось спастись, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Всего по предварительным данным в автобусе, следовавшем в Нюрнберг, находились 46 пассажиров и два водителя.

Причины ДТП устанавливаются. Автобан, где произошла авария перекрыт, там работают медики и пожарные. Кроме того, на месте работает четыре спасательных вертолетов.

Уточняется, что пожарным удалось потушить пожар.

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