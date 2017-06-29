На берегу реки в Ужгороде состоится купальское действо (ВИДЕО)

03.07.2017 (16:05)

7 июля в Ужгороде у реки пройдет празднование Ивана Купала

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7 июля в областном центре Закарпатья на берегу реки Уж возле областной филармонии состоится празднование Ивана Купала. Уже традиционно все желающие смогут приобщиться к древним забав - плетение и запуск венков, углехождение, прыжки через костер и сжигание Марены.Состоится также аукцион работ молодых художников и гончаров. Угощения и интересные лотереи подготовило и «Движение поддержки закарпатских военных».Таинственное действо начнется в 17.00. Гостей будут развлекать народные коллективы, которые будут выполнять аутентичные купальские песни. Организаторы советуют взять с собой коврики для сидения и хорошее настроение.