В Закарпатье пьяный на "ВАЗе" врезался в дерево, погибла женщина (ФОТО)

03.07.2017 (16:51)

На Закарпатье в ДТП погибла пожилая женщина

В воскресенье близ села Верхняя Возница произошло ДТП. 26-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он вместе с женой доставлены в больницу, пассажирка с заднего сиденья от полученных травм скончалась на месте.

На месте аварии полицейские установили, что водитель автомобиля марки «ВАЗ 2107» двигался со стороны с. Лисарня в с. Верхняя Возница. При обгоне попутного транспорта мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машину остановило дерево.

Водителя и его жену, оба 26-летнего возраста, в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы. Женщина-пенсионер, которая сидела на заднем сиденье, скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Водителю, который за рулем находился в нетрезвом состоянии грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством.

Продолжается досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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