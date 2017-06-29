Несколько недель на Закарпатье пробудет чудотворная икона Божьей Матери (ВИДЕО)

03.07.2017 (17:34)

На Закарпатье привезли чудотворную икону Божьей Матери «Призри на смирение»

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Чудотворную икону Божьей Матери «Призри на смирение» привезли в Закарпатье. Первым ее принял с мужского монастыря Киева православный кафедральный собор в Ужгороде.За два дня здесь уже побывали более 2000 верующих. Вместе с духовенством они просят исцеления от всех бед и вымаливают здоровье себе и близким.После Ужгорода икону на полдня перевезут в кафедральный собор и монастырь Мукачево. Впоследствии святыню увидят в Иршаве, Сваляве, Великих Лучках, Нижних Воротах и ​​в конце - в Перечине. Поэтому Мукачево-Ужгородский епархия эту икону получила в неделю. После 8 июля ее передадут в храмы Хустского и Виноградовского епархий.