"Ford" на Закарпатье снес забор, водитель умер в реанимации (ФОТО)

03.07.2017 (18:01)

ДТП на Хустщине: Закарпатец умер в реанимации

Вчера, 2 июля, полицейские Хустского района получили сообщение о том, что в селе Велятино произошло ДТП с пострадавшими.

Следственно-оперативная группа выяснила, что причиной аварии стало то, что водитель авто «Ford Focus» не справился с управлением, выехал на встречную полосу - и въехал в железобетонное ограждение дома. От полученных травм 24-летний житель Велятино умер в реанимационном отделении больницы. Пассажир - 22-летний односельчанин водителя, с многочисленными травмами находится в больнице.

По факту полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дела выясняются.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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