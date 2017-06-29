В атриуме Закарпатской ОГА можно увидеть Карпатские пралеса (ВИДЕО)
03.07.2017 (19:44)
В атриуме Закарпатской ОГА устроили масштабную фотовыставку
Они видели и слышали все на протяжении сотни лет. Они Уникальные и неповторимы. Все это - Карпатские пралеса, которые ЮНЕСКО официально признали единственным объектом природного наследия Украины.
Сейчас большинство из них находятся в национальных парках и заповедниках, однако остались и те что находятся в гослесхозах и страдают от неупорядоченного природопользования и вырубки.
Чтобы привлечь внимание к возрастных лесов, посреди атриума Закарпатской ОГА устроили масштабную фотовыставку.