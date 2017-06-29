Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 4 июля 2017 г.

04.07.2017 (07:55)

В Ужгороде днем ясно, вечером облачно, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в горах местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​20-25° тепла, в горах местами 13-16° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем ​​23-25​​° тепла.

Восход 05:33

Закат 21:37

Температура за последние 130 лет 04 июля:

макс: 33.7° (1950)

мин: 9.2° (1949)

Народный прогноз погоды: 4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.