Украинцы смогут ввозить канадские б/у авто без пошлины

|В Украину по нулевой ставке можно будет ввозить канадские б/у авто
С августа этого года в Украину можно будет ввозить подержанные автомобили, изготовленные в Канаде, по нулевой таможенной ставке, независимо от страны, из которой ввозится машина.
Об этом в Facebook написал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
"Ну что любители криков "зрада"? Нет зрады! Наоборот, на б/у авто происхождением из Канады пошлина стала ноль, а на новые - 7%", - отметил он.
Назаренко отметил, что нулевую пошлину ввели не на подержанные авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто произведенные в Канаде.
А это 6 концернов, имеющих там заводы, - добавил он.
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