Украинцы смогут ввозить канадские б/у авто без пошлины

04.07.2017 (09:01)

В Украину по нулевой ставке можно будет ввозить канадские б/у авто

С августа этого года в Украину можно будет ввозить подержанные автомобили, изготовленные в Канаде, по нулевой таможенной ставке, независимо от страны, из которой ввозится машина.

Об этом в Facebook написал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"Ну что любители криков "зрада"? Нет зрады! Наоборот, на б/у авто происхождением из Канады пошлина стала ноль, а на новые - 7%", - отметил он.

Назаренко отметил, что нулевую пошлину ввели не на подержанные авто, которые экспортируются из Канады, а на б/у авто произведенные в Канаде.

А это 6 концернов, имеющих там заводы, - добавил он.

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