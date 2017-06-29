Завра в Ужгороде не будет воды в центральной части города

04.07.2017 (09:49)

5 июля в Ужгороде не будет воды центральном районе города

КП "Водоканал г. Ужгорода" сообщает, что завтра (5 июля), ориентировочно с 21:00 и до завершения работ, будут проводиться запланированные работы по профилактике и замене устаревших запорной арматуры на НФС-И (насосно-фильтровальной станции №1), которая обеспечивает питьевой водой центральную часть города.

В связи с этим, временно, в течение выполнения указанных работ, будет отсутствовать водоснабжение в центральном районе города. В частности, в районах площади Корятовича и Петефи и улиц Подградская, Волошина, Корзо, Шумная, Добрянского, Электрозаводская, Панькевича, Айвазовького, насыпная, Маресьева, Нахимова, Тимирязева, Русская и Л. Украинки. Кроме того, возможно понижение давления водоснабжения в районе улиц Мукачевской и Одесской.

Рекомендуем, обеспечить себя необходимым запасом воды.

Водоснабжение будет восстановлено сразу же после завершения работ.

С восстановлением водоснабжения, необходимо, по возможности, пропустить воду через систему сливных бачков, для ее быстрого освещения и не употреблять воду в сыром виде до полного освещения.

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