Бюджет Закарпатья выполнено на 106 процентов

04.07.2017 (11:02)

Областной бюджет выполнен на 106%

По состоянию на 1 июля местные бюджеты Закарпатья собрали в общей сложности 1 миллиард 738 миллионов 50,5 тысяч гривен, что на 168 миллионов 839,7 тысяч больше, чем планировалось.

В процентном отношении выполнение местных бюджетов за 6 месяцев составляет 110,8%.

- Областной бюджет выполнен на 106%, это значит, что по итогам полугодия средства от перевыполнения доходной части можно будет распределить на строительство, ремонт, реконструкцию и т различных социальных объектов, - отмечает Геннадий Москаль. - Согласно Бюджетному кодексу, такое распределение возможно только тогда, когда бюджет за первые шесть месяцев перевыполнен более чем на 105%.

Лидеры перевыполнения местных бюджетов - Береговский район (146,6%), Тячевский район (138,9%) и Иршавский район (127,4%). Аутсайдеры - Мукачево, которое собрало 100,7% (это самый низкий показатель из всех территориально-административных единиц Закарпатья), Вильховецкая объединенная территориальная община (101,3%) и Берегово (103,5%).

Согласно Бюджетному кодексу Украины, аутсайдеры выполнения местных бюджетов (набравшие менее 105%) не смогут распределить средства от перевыполнения доходной части на финансирование различных социальных объектов.

-

Поступления в бюджеты Закарпатья значительно превышают прошлогодние



