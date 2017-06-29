Верховная Рада собирается запретить украинским артистам выступать в России

|Депутаты предложили запретить гастроли украинских артистов в России
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым хотят запретить украинским артистам выступать на территории Российской Федерации, аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ограничения проведения гастрольных мероприятий на территории государства-агрессора и на территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории Украины) №6660 появился на сайте Верховной Рады.
Авторами этого проекта закона является нардепы-свободовцы Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский.
Этим законопроектом они хотят запретить, как выступать украинским артистам в России, так и российским музыкантам гастролировать по Украине.
Исключением нардепы предлагают установить отдельные случаи, когда артист до начала гастрольного мероприятия предоставит организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины Россией или когда российский артист переехал жить в Украину или неоднократно публично осуждал оккупацию территории Украины Россией, о чем свидетельствовали соответствующие публикации в СМИ.
Своим законопроектом авторы также хотят запретить на территории оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса иностранным артистам.
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Комментарии
Рейтинг: 1
Хоспаде, дай ума долбоёбам!
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Уважаемый, долбоёбам ума уже НЕ дашь, поэтому что они уже долбоёбы!
Рейтинг: 1
Так и хочется спросить этих долбоебов за что и за кого воюем и против кого. За что гибнем с одной и с другой стороны.За ворюг в законе пришедших к власти, за бандитских америкосов, которые шастают по всему миру, имеют сотни военных баз.За что злитесь на Россию, на Путина. За Крым?, так Крым присоединился к России. Но эти киевские долбоебы радовались,если с их помощью Крым достался америкосам,там были бы базы НАТО как в Прибалтике.И вот эти долбоебы,считают,что США имеют больше прав на Крым чем Россия...
Рейтинг: 2
..и еще хочется спросить у этих долбоебов,если они за декоммунизацию,так почему она декоммунизация какая куцая,проводите полную-разрушайте все что было построено при коммунистах,совках-ж.д.,дома,электростанции,метро,откажитесь от Днепра, он берет начало у агрессора и т.д. и начните с ноля,с помощью проспектов именем шухевича и бандеры и небесной сотни,которую вы же с помощью парубия сами расстреляли,чтоб хоть начать новую историю с героизации.Вы киевские НЕЛЮДИ,как США,научились у них,куда бы не сунули свое рыло США везде кровь,братоубийство.
Рейтинг: 2
Украинский бандитско-американский мир епан...тый во всей красе. Вспомните как американцы,находясь за тысячи километров от своего континента, расправились с Садамом Хусейном,Кадаффи и Милошевичем. И второе, если бы Америка в отношении Украинских событий была на месте России, уже давно скинула на Киев тысячи бомб как сделала это в Югославии и судила бы парашенко как Милошевича,а может быть как Кадаффи.Но Россия этого делать не будет. А порошенко и вся киевская власть легли под америкосов,продали украинский народ.....
Рейтинг: 1
...америкосы это банда,всех учат демократии и американским ценностям,но у себя смертную казнь НЕ отменили,но очень вякали и переживали что в России была смертная казнь. В России ее НЕТ,а у америкосов она есть, так о чем это свидетельствует?а свидетельствует о том что америкосы-это бандитское государство и без смертной казни не может существовать и никаких там ценностей нема,они придумали их, какие казни?если США цивилизованное,самое справедливое демократическое государство в мире.И насаждают вражду по всему миру.Украина пример-тоже бандитская.
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Вообще заборонити ВСІМ громадянам їздити в Росію і звинувачити в тому саму Росію. Тіпа "вони під***аси, а ми демократія по- новому".
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Дык пидоры киевские на это и расчитывают, что Россия для граждан Украины введет визовый режим и тогда из Киева киевские хряки и сивноматки со всех щелей будут вонять на Россию, но пидоры майдаунутые до сих пор НЕ поняли что америкосы с помощью киевских шестерок насрали украинцам в тарелки а России только под забор.