Верховная Рада собирается запретить украинским артистам выступать в России

04.07.2017 (12:39)

Депутаты предложили запретить гастроли украинских артистов в России

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым хотят запретить украинским артистам выступать на территории Российской Федерации, аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ограничения проведения гастрольных мероприятий на территории государства-агрессора и на территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории Украины) №6660 появился на сайте Верховной Рады.

Авторами этого проекта закона является нардепы-свободовцы Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

Этим законопроектом они хотят запретить, как выступать украинским артистам в России, так и российским музыкантам гастролировать по Украине.

Исключением нардепы предлагают установить отдельные случаи, когда артист до начала гастрольного мероприятия предоставит организаторам письменное заявление об осуждении оккупации территории Украины Россией или когда российский артист переехал жить в Украину или неоднократно публично осуждал оккупацию территории Украины Россией, о чем свидетельствовали соответствующие публикации в СМИ.

Своим законопроектом авторы также хотят запретить на территории оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса иностранным артистам.

-

Группу "Иванушки International" не пустили в Украину



