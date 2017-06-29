Закарпатье получит от "дорожного эксперимента" более 170 млн гривен

04.07.2017 (14:59)

За июнь Закарпатье получит более 90 млн грн от "дорожного эксперимента"

- За июнь Закарпатская область получит рекордную сумму за перевыполнение таможней ежемесячных плановых поступлений (так называемый «дорожный эксперимент") - более 90 миллионов гривен, - заявляет Геннадий Москаль.

- Это больше, чем за предыдущие три месяца вместе взятые. Средства поступят в областной бюджет до конца июля. В целом с начала года Закарпатье получит от «дорожного эксперимента» более 170 миллионов гривен. Более 80 миллионов из них уже поступили, и мы используем их для ремонта автодорог. В частности начался ремонт дороги «Долгое - Липча», которая не восстанавливалась со времени обретения Украиной независимости, дороги «Мукачево - Рогатин» в Рахове, дороги «Турья Ремета - Лумшоры», а также полностью разбитой дороги «Иршава - Виноградов».

Поступления от перевыполнения планов таможни уже превысили объем финансирования области из Государственного фонда регионального развития (ГФРР), без этих средств проводить ремонт перечисленных дорог было бы невозможно. Суммы, которые получает область от «дорожного эксперимента», еще раз доказывают - включение Закарпатья в перечень областей, подпадающих под действие соответствующего закона, было очень правильным решением. И очень жаль что область не включили в закон еще в 2015 году.

Напомним, в конце декабря прошлого года Верховная Рада включила Закарпатскую область в эксперимент, который предусматривает направлять на ремонт автодорог 50 процентов средств от перевыполнения ежемесячных плановых поступлений таможен. Инициировал изменения в в соответствующий законопроект Геннадий Москаль. Из нардепов от Закарпатья «за» проголосовали все кроме трех братьев Балог.

-

Дорожный эксперимент: В Закарпатье отремонтируют десятки дорог (список)



