Закарпатье получило от Венгрии мединструментария почти на 12 млн грн (ФОТО)

04.07.2017 (19:22)

Медучреждения Закарпатья получили гуманитарную помощь от Венгрии

Сегодня в пункте пропуска "Чоп-Захонь" на украинско-венгерской границе состоялась передача гуманитарного груза для медучреждений Закарпатья от правительства Венгрии.

Грузовик доставил в Украину медицинский инструментарий стоимостью почти 12 млн. грн.

На границе груз встретили Уполномоченный Правительства Венгрии Иштван Грежа, заместитель председателя Закарпатской ОГА Виктор Микулин, руководство Закарпатской областной организации "Общества Красного Креста Украины", венгерские дипломаты.

"Мы получили помощь от кабинета уполномоченного правительства Венгрии по вопросам координации правительственных действий по развитию сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегськои области Венгрии и Закарпатской обл. на 405 тыс. 387 евро. Эта Помощь является весьма важной и необходимой. Она будет распределена среди 13-ти лечебных учреждений Закарпатской обл., В том числе четыре областных учреждения, другие - районного и городского уровней. Распределение груза был осуществлен после согласования с департаментом здравоохранения Закарпатской ОГА. Сегодняшнее событие является продолжением многолетнего сотрудничества с "Красным Крестом" Венгрии. Также недавно мы получили гуманитарный груз с вакцинами от правительства Венгрии, и это сотрудничество будет продолжено", - рассказала председатель Закарпатской областной организации" Общества Красного Креста Украины" Иванна Сабо.

Гуманитарный груз весом 2,8 т. Содержит 132 наименования медицинского инструментария, в том числе ножницы, кровоостанавливающие зажимы, пинцеты, расширители, инструменты для полосных операций, сердечно-сосудистой хирургии и микрохирургии, артроскопа, держатели органов, капельницы, ранорасширители, подносы для инструментов, мерную посуду, кровати, стулья-каталки и др.

Сразу из пункта пропуска фуру с гуманитарным грузом отправили в терминальные склады таможни, откуда их заберут в соответствующие медицинские учреждения области.

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Напомним, в марте Венгрия передала Закарпатью вакцины от кори, паротита и краснухи (ФОТО)



