Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 5 июля 2017 г.

|В Ужгороде днем будет ясно, вечером облака
В Закарпатской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 21-26°, в горах местами 12-17° тепла.
В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 24-26° тепла.
Восход 05:33
Закат 21:37
Температура за последние 130 лет 05 июля:
макс: 33.8° (1957)
мин: 9.2° (1948)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.
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