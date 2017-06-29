Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 5 июля 2017 г.

05.07.2017 (08:23)

В Ужгороде днем будет ясно, вечером облака

В Закарпатской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем ​​21-26°, в горах местами 12-17° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:33

Закат 21:37

Температура за последние 130 лет 05 июля:

макс: 33.8° (1957)

мин: 9.2° (1948)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.