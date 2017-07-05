Целебные минеральные воды и живописные древние церкви Свалявы

05.07.2017 (08:50)

Свалява славится своими минеральными источниками

Свалява - маленький городок, находящийся в долине Украинских Карпат. Заселение этих мест началось давно, о чем свидетельствуют находки неолитического и бронзового периодов, а также курганы VI-III вв.

Свалявский район известен далеко за пределами Закарпатья своими лечебными минеральными водами и базами отдыха. Местные минеральные источники впервые упоминаются в исторических документах 1463, а точнее, в отчете для венгерского короля Матияша. Хотя, по некоторым данным, еще в XI в. двор византийского императора обращался к венгерским королям с просьбой о поставках целебной соленой воды из горных источников. Местные жители употребляли эту воду сначала как столовую, потом ее начали использовать примитивным способом для лечения желудочных заболеваний.

В 1709 свалявские воды посетил венгерский король Ференц лепота Ракоци Фельшовадаси, при котором родниковую воду возили ко двору Петра I. В 1840 Шенборны сдают в аренду источника воды «Маргит» (ныне «Лужанская»), а в 1842 г. в конкурсе в Будапеште свалявскую воду признали одной из лучших и был начат ее экспорт в Вену и Париж под названием «Solyvai». В 1855 г. эта вода получила золотой диплом на выставке европейских вод в Париже. В 1884 г. свалявскую воду высоко оценены на выставке в Вене. К тому времени ее экспорт уже составлял до 1 млн бутылок.

В целом в Свалявском районе находится около сотни минеральных источников - почти треть из всех известных на Закарпатье. Здесь работают санатории, профилактории, частные гостиницы и заводы по разливу минеральных вод. Самые известные из них - «Поляна Квасова», «Лужанская», «Свалява», «Поляна-Купель».

В частности, Свалява очень богата на разнообразные исторические и археологические памятники, но наверное самыми известными из них являются деревянная церковь святого Архистратига Михаила, деревянная часовня - памятник культовой архитектуры XIX в. в селе Уклин и Кирилло-Мефодиевский женский монастырь села Драчино Свалявского района.

Деревянная церковь святого Архистратига Михаила, памятник деревянной архитектуры лемкивского стиля XVI-XVIII вв., расположенная в микрорайоне Быстрый, что когда-то представлял собой отдельное село, которое впоследствии присоединили к городу. Храм стоит у дороги на небольшом холме. Первый этап строительства церкви состоялся еще в далеком 1588 году. Тогда храм стоял чуть выше нынешнего местоположения, а старая церковь имела титул святого Николая Чудотворца.

В 1759 году церковь была перестроена и перенесена на нынешнее место. Предполагается, что дубовые срубы притвора и нефа были взяты от старого храма. Перестроечную церковь заново освятили, на этот раз под титулом святого Архистратига Михаила.

Внутри церкви сохранился иконостас XVIII века, однако остальные здания существенно осовременили. В конце 1940-х храм был закрыт и только во времена независимости церковь вновь стала действующей.

Ранее рядом с церковью стояла одноярусная деревянная колокольня, которая была разобрана в 2001 году, а вместо нее поставили новую - каменную.

Деревянная часовня, памятник культовой архитектуры XIX в. в с. Уклин Свалявского района, является редким архитектурным сокровищем. В конце ХIХ в. ею восхищался известный ученый Т.Легоцький. Говорят, что церковь построена из дерева старой церкви, а перед этим здесь были две церкви, упадок сгорели. Сохранились некоторые старые церковные вещи, а два колокола перенесены в новой кирпичной церкви, построенной в 1992 году.

Идея создания Кирилло-Мефодиевского женского монастыря в селе Драчино Свалявского района родилась у его основателя - митрофорного протоиерея Василия Барни еще в 1988 году. Первый камень в строительство монастыря был заложен в 1992 году, а освящение и закладка фундамента главного храма женского монастыря состоялось 8 апреля 1997 года.

В основу архитектурной концепции были заложены пропорции и формы знаменитого храма Покрова на Нерли - жемчужины храмового зодчества Древней Руси. Его синий купол украшают 150 позолоченных звезд, а внутренняя роспись церкви совершили киевские иконописцы вместе с сестрами обители. В этом же храме размещена и главная святыня обители - почитаемая икона Матери Божьей Феодоровская.

В состав монастыря также вошла церковь Животворящей Троицы, домовой храм святых Кирилла и Мефодия и памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, который в ноябре 2005 года подарили прихожане обители.

Виктория Копинец

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