Полиция Ужгорода разыскивает виновника ДТП

|Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП в Ужгороде
12 июня, около 17:25 по улице Гагарина, в Ужгороде автомобиль марки "Mercedes-Benz", серого цвета без номерных знаков, совершил столкновение с «Renault Logan» н.з. АО9826ВА и после совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся.
Несмотря на это, просим неравнодушных граждан, которые были очевидцами или свидетелями этого происшествия сообщить об обстоятельствах совершения ДТП сотрудников Управления патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево по тел. № 0995434530, на страницу Фейсбук или на электронный адрес zkpd@ukr.net.
Спасибо за активную и неравнодушного позицию.
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П’яна ужгородка в’їхала своєю автівкою у припарковану "Шкоду" і ...втекла! (ФОТО)
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Комментарии
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