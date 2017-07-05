Полиция Ужгорода разыскивает виновника ДТП

05.07.2017 (09:20)

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП в Ужгороде

12 июня, около 17:25 по улице Гагарина, в Ужгороде автомобиль марки "Mercedes-Benz", серого цвета без номерных знаков, совершил столкновение с «Renault Logan» н.з. АО9826ВА и после совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Несмотря на это, просим неравнодушных граждан, которые были очевидцами или свидетелями этого происшествия сообщить об обстоятельствах совершения ДТП сотрудников Управления патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево по тел. № 0995434530, на страницу Фейсбук или на электронный адрес zkpd@ukr.net.



Спасибо за активную и неравнодушного позицию.

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