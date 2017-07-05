Кашпировский начал исцелять американцев

|Кашпировский собирает полные залы в США
Анатолий Кашпировский, советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы, но на этот раз в США.
В конце июня Кашпировский провел, по его словам, «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию» - коррекцию носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа.
Чары Кашпировского, по его словам, действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты, но для этого пациент должен был в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. Кроме того, Кашпировский запретил трогать нос спустя шесть часов после акции.
Кроме того, Кашпировский, у которого есть американское гражданство, проводит сеанс для желающих похудеть, избавиться от кариеса и аллергии.
Весной прошлого года Кашпировский спустя более чем полгода судебных тяжб в Перми был признан невиновным по делу о незаконном занятии народной медициной.
-
Цыганка при помощи гипноза "обчистила" в центре Ужгорода женщину (ФОТО)
Рейтинг: 2
Комментарии
Рейтинг: 0
Пройди по нашей спам-ссылке - получи бесплатно вирус Petya A.
Рейтинг: -2
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: -1
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: -2
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: -2
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: -2
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: -2
Открылся новый магазин все по 50 рублей, например определенный товар стоит 5000 рублей или 7000 рублей то у нас вы можете найти его всего за 50 рублей: http://shop-50-rubley.xyz
магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.