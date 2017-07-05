Кашпировский начал исцелять американцев

05.07.2017 (12:08)

Кашпировский собирает полные залы в США

Анатолий Кашпировский, советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы, но на этот раз в США.

В конце июня Кашпировский провел, по его словам, «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию» - коррекцию носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа.

Чары Кашпировского, по его словам, действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты, но для этого пациент должен был в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. Кроме того, Кашпировский запретил трогать нос спустя шесть часов после акции.

Кроме того, Кашпировский, у которого есть американское гражданство, проводит сеанс для желающих похудеть, избавиться от кариеса и аллергии.

Весной прошлого года Кашпировский спустя более чем полгода судебных тяжб в Перми был признан невиновным по делу о незаконном занятии народной медициной.

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