Полиция раскрыла резонансное убийство в Закарпатье

05.07.2017 (14:03)

Убийцы тячевского предпринимателя задержаны

Сотрудники управления уголовного розыска и специализированного отдела следственного управления ГУНП в Закарпатской области раскрыли дерзкое убийство в Тячеве, когда мужчину застрелили во дворе собственного дома.

Сотрудники управления уголовного розыска и специализированного отдела следственного управления полиции Закарпатья установили лиц, причастных к убийству, и задержали их. Обоим объявлено о подозрении и взят под стражу по решению суда. Сейчас изучаются все обстоятельства этого преступления.

Напомним, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Тячеве человек получил смертельное огнестрельное ранение в живот в собственном дворе. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что стреляли в потерпевшего на улице Независимости, возле подъезда многоэтажки. От полученных ранений 39-летний мужчина скончался в районной больнице. Стреляли из автомобиля «Mercedes», который сразу же покинул место происшествия.

Убийство произошло среди бела дня, и полиция Закарпатья привлекла лучших своих сотрудников к раскрытию этого преступления.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Официально о резонансном убийстве в Тячеве (ФОТО)



