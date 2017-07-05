На поле в Италии появился огромный портрет Путина (ВИДЕО)

05.07.2017 (15:32)

В Италии фермер создал гигантский портрет главы Кремля

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Итальянский фермер создал на поле гигантский портрет президента Росии Владимира Путина. Рядом с "творением" художник написал фамилию главы Кремля кириллицей.В "творческом порыве" итальянцу помогли трактор и плуг, передает агентство ANSA.Работа была выполнена трактором и плугом на участке площадью 25 тыс. квадратных метров в провинции Верона.Как сообщается в материале, на портрет фермера вдохновила новость о предстоящей встрече президента РФ с Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Автор отметил, что надеется на решение мировых проблем после встречи двух глав государств, в частности, в вопросах экономики, миграции, конфликта на востоке Украины, ядерного оружия и вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.А увидеть портрет удастся не всем. Его можно рассмотреть только с высоты птичьего полета.