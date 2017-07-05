В Мукачево под колеса авто попал ребенок на скейте

05.07.2017 (16:29)

Несовершеннолетний на скейте попал под колеса авто в Мукачево

В Мукачево водитель, совершая маневр, наехал на несовершеннолетнего школьника, который катался на скейте. Ребенка с незначительными травмами доставили в больницу.

Сообщение о наезде на несовершеннолетнего поступило в Мукачевский отдел полиции от врачей скорой медицинской помощи. Именно туда водитель доставил парня после ДТП.

Как выяснили полицейские на месте происшествия, ребенок на скейте ехал сидя, поэтому водитель, сдавая назад, не мог видеть потерпевшего. В результате аварии несовершеннолетний получил незначительные травмы, которые квалифицированы как легкие телесные повреждения.

Лицу, которое было за рулем, придется отвечать за нарушение Правил дорожного движения за ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях в суде.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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