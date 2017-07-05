На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

|В Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий
В связи с ожидаемыми сильными осадками на Закарпатье объявили гидрометеорологическом штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский центра по гидрометеорологии.
"Ночью и утром 6 июля по территории Закарпатской области и Ужгороде ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных населенных пунктах град. Во время грозы прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
6-7 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 метра. В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, возможно образование небольших селей", - сообщает центр гидрометеорологии.
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Напомним, из-за сильных ливней и порывов ветра 29-30 июня в Украине был обесточен 881 населенный пункт, преимущественно на западе страны.
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