На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

05.07.2017 (16:37)

В Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий

В связи с ожидаемыми сильными осадками на Закарпатье объявили гидрометеорологическом штормовое предупреждение. Об этом сообщает Закарпатский центра по гидрометеорологии.

"Ночью и утром 6 июля по территории Закарпатской области и Ужгороде ожидаются сильные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных населенных пунктах град. Во время грозы прогнозируют шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

6-7 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 метра. В местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, возможно образование небольших селей", - сообщает центр гидрометеорологии.

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Напомним, из-за сильных ливней и порывов ветра 29-30 июня в Украине был обесточен 881 населенный пункт, преимущественно на западе страны.



