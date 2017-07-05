Пропавших закарпатских подростков нашли на берегу Черного моря

05.07.2017 (19:05)

Полиция разыскала пропавших подростков из Закарпатья на Херсонщине

Юные влюбленные из Закарпатской области, 16-летний парень и 15-летняя девушка, сбежали из дома на морской отдых в поселок Железный Порт Голопристанского района Херсонской области.

Там их разыскали херсонские полицейские, которые на время летнего сезона отправлены в курортных районов области для обеспечения общественной безопасности на морском побережье.

Когда в полицию Херсонской области поступило ориентирования о розыске несовершеннолетних, то открытки сразу раздали пешим и велопатрулей, которые обеспечивают публичную безопасность на курортах области. Полицейские обходили все кафе, расспрашивали персонал и посетителей, показывали им фото несовершеннолетних. Одна из работниц кафе в курортном поселке Железный Порт узнала на фото своих постоянных посетителей.

Женщина сказала, что парень с девушкой обедали в кафе. Полицейские остались там ждать подростков и вскоре они появились. Детей доставили в полицейский станцию, накормили их там, после чего сообщили их родителям и в полицию Закарпатской области.

Пока дети были в полицейской станции, они рассказали о своем отдыхе. Выяснилось, что подростки сбежали из дома почти две недели назад, взяв вещи и родительские деньги. К этому дети неоднократно выражали желание жить отдельно от взрослых. В курортном поселке Железный Порт они снимали комнату, днем ​​загорали, а вечером развлекались.

На следующий день за юными беглецами приехали их родители вместе с представителем ювенальной превенции полиции Закарпатья. Родители юных беглецов поблагодарили херсонским полицейским за то, что помогли вернуть детей домой и заботу о них, сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Как UA-Reporter сообщал 12 июня, В Закарпатье пара влюбленных несовершеннолетних сбежала из дома (ФОТО)



