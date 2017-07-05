Директора медколледжа в Закарпатье задержали на взятке (ФОТО)

|На Закарпатье полиция задержала взяточника из медколледжа
Руководитель учебного заведения требовал неправомерную выгоду от абитуриентов, которые намеревались учиться в медицинском колледже и подали документы на поступление. В рамках производства было установлено, что за вступление чиновник требовал одну тысячу долларов США с человека.
Сегодня, 5 июля, оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и следователи прокуратуры Закарпатской области задержали директора медицинского колледжа при получении неправомерной выгоды. Изъяли 1000 долларов США.
Проводятся обыски по месту работы фигуранта.
Документирования и задержания педагога проходило в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
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Напомним, вчера В Закарпатье на горячем задержали врача-взяточника (ФОТО)
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