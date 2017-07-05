Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 6 июля 2017 г.

06.07.2017 (07:55)

В Ужгороде пасмурная погода с осадками

В Закарпатской области переменная облачность, ночью сильный дождь, местами сильные ливни, днем ​​временами дождь, местами сильный, грозы. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем ​​22-27°, в горах местами 12-17° тепла.

В Ужгороде облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем ​​24-26° тепла.

Восход 05:34

Закат 21:36

Температура за последние 130 лет 06 июля:

макс: 34.4° (1988)

мин: 7.4° (1951)

Народный прогноз погоды: 6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.