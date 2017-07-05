Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 6 июля 2017 г.

|В Ужгороде пасмурная погода с осадками
В Закарпатской области переменная облачность, ночью сильный дождь, местами сильные ливни, днем временами дождь, местами сильный, грозы. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем 22-27°, в горах местами 12-17° тепла.
В Ужгороде облачно с прояснениями, ночью сильный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 24-26° тепла.
Восход 05:34
Закат 21:36
Температура за последние 130 лет 06 июля:
макс: 34.4° (1988)
мин: 7.4° (1951)
Народный прогноз погоды: 6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. В народе святую называли Аграфена Купальница, потому что в этот день начинались купанья. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.
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