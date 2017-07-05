На крупной взятке попались высокопоставленные должностные лица "Укрзализныци"

|Двух должностных лиц "Укрзализныци" поймали на крупной взятке
Правоохранители поймали двух должностных лиц "Укрзализныци" на взятке в 150 тысяч долларов. Одним из них оказался начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов Андрей Тимошенко.
Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тыс долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко. Идут обыски", – написал глава ГПУ.
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Напомним, вчера В закарпатье на взятке задержали директора медколледжа (ФОТО), а за день до этого На горячем в Закарпатье задержали врача-взяточника (ФОТО)
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Комментарии
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