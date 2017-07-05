В Закарпатье на ходу загорелся пригородный поезд (ФОТО)

06.07.2017 (12:40)

В Закарпатье загорелся поезд с пассажирами

6 июля в 8:05 в Службу спасения "101" сообщили, что на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района возник пожар в пригородном поезде "Тересва-Королево".

К месту вызова немедленно выехал дежурный караул 10-государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и пожарные государственного пожарно-спасательного поста с. Вышково. По прибытию выяснилось, что в моторном отсеке горит дизтопливо. На момент возникновения пожара в поезде находилось 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы бойцами ГСЧС.

Благодаря умелым и слаженным действиям личного состава, удалось не допустить распространения огня вагонами. На тушение машинного отсека подавался 1 ствол СПРК-366Т. Пожар ликвидировали в 09:05. На месте работало 12 бойцов ГСЧС и три спецавтомобиля.

Поврежденный поезд был оттянут на станцию ​​"Хуст". Движение по железной дороге полностью восстановлено.

Травмированных на события не было.

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В Закарпатье на ходу загорелся автобус с пассажирами (ВИДЕО)



