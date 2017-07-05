Осенью в Ужгороде хлеб подорожает почти на 20% (ВИДЕО)

06.07.2017 (13:21)

Жители Ужгорода жалуются, что и так едва сводят концы с концами

Рейтинг: 1

Холодная весна, а в результате вероятное снижение урожая зерновых культур... Повышение минимальной заработной платы, отмена льгот для сельхозпроизводителей, подорожание газа, электричества. В итоге специалисты прогнозируют рост цены на хлеб.Закарпатцев такая перспектива не радует. В прошлом году хлеб уже дорожал, так если буханка социального стоила от 7 грн. 25 коп., то в этом цена начинается от 9 грн.Жители жалуются, что и так едва сводят концы с концами. Сами же продавцы хлеба в Ужгороде рассказывают, пока подорожал продукт только у одного поставщика. О существенном увеличении цены пока не знают ничего. Однако, в связи с весенними заморозками, эксперты ожидают урожай ниже на 25%. Совокупность факторов могут вызвать существенное подорожание хлебобулочных изделий уже до конца года, а точнее с осени.