Осенью в Ужгороде хлеб подорожает почти на 20% (ВИДЕО)
06.07.2017 (13:21)
Жители Ужгорода жалуются, что и так едва сводят концы с концами
Холодная весна, а в результате вероятное снижение урожая зерновых культур... Повышение минимальной заработной платы, отмена льгот для сельхозпроизводителей, подорожание газа, электричества. В итоге специалисты прогнозируют рост цены на хлеб.
Закарпатцев такая перспектива не радует. В прошлом году хлеб уже дорожал, так если буханка социального стоила от 7 грн. 25 коп., то в этом цена начинается от 9 грн.
Жители жалуются, что и так едва сводят концы с концами. Сами же продавцы хлеба в Ужгороде рассказывают, пока подорожал продукт только у одного поставщика. О существенном увеличении цены пока не знают ничего. Однако, в связи с весенними заморозками, эксперты ожидают урожай ниже на 25%. Совокупность факторов могут вызвать существенное подорожание хлебобулочных изделий уже до конца года, а точнее с осени.
Комментарии
Рейтинг: 0
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магазин ежедневно пополняется, к концу недели будет очень богатый ассортимент.
Рейтинг: 1
Пофиг. Больше года хлеб не покупаем. Хлебопечь рулит