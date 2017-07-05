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В Берегово попрощались с погибшим в зоне АТО Владимиром Бричаком

06.07.2017 (17:22)
Берегово попрощалось с убитым на Донбассе героем
Берегово попрощалось с убитым на Донбассе героем

Сегодня Берегово прощалось с еще одним закарпатским бойцом, павшим в русско-украинской войне на Донбассе.

Так, сейчас в городе провели в последний путь Владимира Бричака, который жил и работал в Берегово.

Службу в зоне АТО после окончания срока мобилизации Герой продолжил по контракту. Снайперская пуля оборвала жизнь солдата в ночь на понедельник, 4 июля, в Донецкой области под Торецком.

Провести воина в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные горожане.

Вечная память!
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В зоне АТО погиб боец из Закарпатья


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

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06.07.2017 (17:36) / Антимайдан

Хочу привести одно выражение, в этот момент очень подходит, для многих людей украины, которые помешались на ненависти к России :
"Лежа в гробу смешно радоваться насморку соседа..."