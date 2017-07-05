Российская журналистка ох..ла увидев Порошенко

06.07.2017 (20:10)

Эээээ... Я щас ох*ела. Я только что видела Порошенко...

Эээээ... Я щас ох*ела. Я только что видела Порошенко через дорогу. Мне, переехавшей из РФ, такие штуки сносят бошку ваще pic.twitter.com/V41Oa23eX9 — Таня Коммунар (@kommunar_) 5 июля 2017 г.

Рейтинг: 0

Российская журналистка Татьяна Коммунар накануне приехала в Киев из Москвы, правда увиденное в столице Украины произвело на нее большое впечатление.Дело в том, что журналистка просто на улице увидела Президента Украины Петра Порошенко. Увиденное настолько ее потрясло, что россиянка не сумела сдержать эмоций, поскольку в России такое не увидишь."Эээээ... Я щас ох*ела. Я только что видела Порошенко через дорогу. Мне, переехавшей из РФ, такие штуки сносят бошку ваще", – написала Коммунар в своем Twitter и опубликовала соответствующее видео.Добавим, что украинского президента Татьяна сумела увидеть во время презентации книги "Четырнадцать друзей хунты" – сборники рассказов воинов, волонтеров и блогеров.