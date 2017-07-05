Российская журналистка ох..ла увидев Порошенко

|Эээээ... Я щас ох*ела. Я только что видела Порошенко...
Российская журналистка Татьяна Коммунар накануне приехала в Киев из Москвы, правда увиденное в столице Украины произвело на нее большое впечатление.
Дело в том, что журналистка просто на улице увидела Президента Украины Петра Порошенко. Увиденное настолько ее потрясло, что россиянка не сумела сдержать эмоций, поскольку в России такое не увидишь.
"Эээээ... Я щас ох*ела. Я только что видела Порошенко через дорогу. Мне, переехавшей из РФ, такие штуки сносят бошку ваще", – написала Коммунар в своем Twitter и опубликовала соответствующее видео.
Добавим, что украинского президента Татьяна сумела увидеть во время презентации книги "Четырнадцать друзей хунты" – сборники рассказов воинов, волонтеров и блогеров.
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