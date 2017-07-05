Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 7 июля 2017 г.

|В Ужгороде будет ясно, к вечеру ожидается дождь
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня и вечером дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер пивденнний 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 20-25°, в горах местами 13-18° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня и вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер пивденнний 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 23-25° тепла.
Восход 05:35
Закат 21:36
Температура за последние 130 лет 07 июля:
макс: 34.0° (1999)
мин: 6.3° (1964)
Народный прогноз погоды: 7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых народом праздник. С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась. Наши предки заметили, если на Ивана сильная роса - к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.
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