Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 7 июля 2017 г.

07.07.2017 (07:09)

В Ужгороде будет ясно, к вечеру ожидается дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня и вечером дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер пивденнний 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем ​​20-25°, в горах местами 13-18° тепла.

В Ужгороде также переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня и вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер пивденнний 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°, днем ​​23-25​​° тепла.

Восход 05:35

Закат 21:36

Температура за последние 130 лет 07 июля:

макс: 34.0° (1999)

мин: 6.3° (1964)

Народный прогноз погоды: 7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из самых почитаемых народом праздник. С 7 июля наши предки начинали сенокос, пока трава не осеменилась. Наши предки заметили, если на Ивана сильная роса - к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.