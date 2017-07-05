Возле границы в Закарпатье пограничники обнаружили 4 пакета с сигаретами (ФОТО)

07.07.2017 (09:50)

Закарпатские пограничники обнаружили на берегу Тисы 3 тысячи пачек сигарет

На Закарпатье в рамках операции «Граница-2017» пограничники продолжают мероприятия по задержанию правонарушителей, пытающихся незаконно переместить контрабанду через государственную границу.

Так, вчера на украинско-румынской границе пограничники отдела «Солотвино» Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку табачной контрабанды.

Во время патрулирования пограничный наряд заметил вблизи реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, двух неизвестных, которые несли пакеты, завернутые в черный полиэтилен.

Поняв, что их разоблачили, злоумышленники обратились в бегство, бросив в 50 метрах от границы 4 пакета с табаком.

В заброшенных пакетах пограничники насчитали 3000 пачек сигарет без акцизных марок. Товар будет передано в ДФС.

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