Возле границы в Закарпатье пограничники обнаружили 4 пакета с сигаретами (ФОТО)

|Закарпатские пограничники обнаружили на берегу Тисы 3 тысячи пачек сигарет
На Закарпатье в рамках операции «Граница-2017» пограничники продолжают мероприятия по задержанию правонарушителей, пытающихся незаконно переместить контрабанду через государственную границу.
Так, вчера на украинско-румынской границе пограничники отдела «Солотвино» Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку табачной контрабанды.
Во время патрулирования пограничный наряд заметил вблизи реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, двух неизвестных, которые несли пакеты, завернутые в черный полиэтилен.
Поняв, что их разоблачили, злоумышленники обратились в бегство, бросив в 50 метрах от границы 4 пакета с табаком.
В заброшенных пакетах пограничники насчитали 3000 пачек сигарет без акцизных марок. Товар будет передано в ДФС.
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На Закарпатье правоохранители задержали группу контрабандистов
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