До Парада Невест в Ужгороде осталось 2 дня (Программа)

07.07.2017 (10:17)

9 июля в Ужгороде состоится 8-ой Парад Невест

Уже в воскресенье, 9 июля, в Ужгороде состоится восьмой Парад Невест, в этом году программа насыщена событиями и встречами.

Финальная часть праздника с шоу программой пройдет в Ужгородском замке.

В программе: представление участников по группам, награждение победительниц в номинациях, выступления артистов, благотворительный «танец молодой», фаер-шоу и много сюрпризов.

Специальный гость - известный холостяк Украины на Грузии Иракли Макацария.

Парад Невест - многогранная событие. Это и социальная акция, и выставка достижений и обмен опытом для работников свадебной индустрии, и яркий праздник для города и туристов, и благотворительное мероприятие.

Программа Парада Невест:

- 15:00 - вчтреча в фомате Q&A с Иракли Макацария (Совиное гнездо)

- 18:00 - сбор всех невест, работа жюри (Совиное гнездо)

- 19:00 - автопробег кортежа по улицам города по маршруту: пл. Почтовая - ул. Довженко - ул. Дружбы народов - транспортный мост - пр. Свободы - ул. Минайська - ул. Грушевского - ул. 8 марта - ул. Легоцкого - ул. Капушанская - пр. Свободы - ул. Л. Толстого - ул. Петефи.

- После завершения - пеший Парад Невест по маршруту: пл. Петефи - пл. Театральная - ул. Корзо - ул. Волошина - ул. Капитульная - Ужгородский замок.





- 19:00 - начало программы в Ужгородском замке:

- фотозоны

- выставка живых скульптур

- фото- и автограф-сессии с Иракли Макацария

- фудкорт от Движения поддержки Закарпатских военных

- выступление ССТ «БЛИЦ»

- театрализованная постановка «Средневековая свадьба»

- представление невест по группам

- награждение победительниц в номинациях

- благотворительный «танец молодой»

- розыгрыш главного приза

- установление рекордов Закарпатья

- гимн Парада Невест

- фаер-шоу

- 23:00 - вечеринка в НК «Панорама»