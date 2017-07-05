До Парада Невест в Ужгороде осталось 2 дня (Программа)

|9 июля в Ужгороде состоится 8-ой Парад Невест
Уже в воскресенье, 9 июля, в Ужгороде состоится восьмой Парад Невест, в этом году программа насыщена событиями и встречами.
Финальная часть праздника с шоу программой пройдет в Ужгородском замке.
В программе: представление участников по группам, награждение победительниц в номинациях, выступления артистов, благотворительный «танец молодой», фаер-шоу и много сюрпризов.
Специальный гость - известный холостяк Украины на Грузии Иракли Макацария.
Парад Невест - многогранная событие. Это и социальная акция, и выставка достижений и обмен опытом для работников свадебной индустрии, и яркий праздник для города и туристов, и благотворительное мероприятие.
Программа Парада Невест:
- 15:00 - вчтреча в фомате Q&A с Иракли Макацария (Совиное гнездо)
- 18:00 - сбор всех невест, работа жюри (Совиное гнездо)
- 19:00 - автопробег кортежа по улицам города по маршруту: пл. Почтовая - ул. Довженко - ул. Дружбы народов - транспортный мост - пр. Свободы - ул. Минайська - ул. Грушевского - ул. 8 марта - ул. Легоцкого - ул. Капушанская - пр. Свободы - ул. Л. Толстого - ул. Петефи.
- После завершения - пеший Парад Невест по маршруту: пл. Петефи - пл. Театральная - ул. Корзо - ул. Волошина - ул. Капитульная - Ужгородский замок.
- 19:00 - начало программы в Ужгородском замке:
- фотозоны
- выставка живых скульптур
- фото- и автограф-сессии с Иракли Макацария
- фудкорт от Движения поддержки Закарпатских военных
- выступление ССТ «БЛИЦ»
- театрализованная постановка «Средневековая свадьба»
- представление невест по группам
- награждение победительниц в номинациях
- благотворительный «танец молодой»
- розыгрыш главного приза
- установление рекордов Закарпатья
- гимн Парада Невест
- фаер-шоу
- 23:00 - вечеринка в НК «Панорама»
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