Пожар на турбазах Солотвино в Закарпатье (ФОТО)

07.07.2017 (10:44)

В Закарпатье продолжается ликвидация пожара на турбазах Солотвино

В 6:44, 7 июля в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в пгт Солотвино Тячевского района.

К ее ликвидации привлечено 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы.

По предварительным данным, в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые покинули помещение самостоятельно.

Пожар локализован в 08:40.

По предварительной информации жертв и травмированных нет.

По состоянию на 10:30 ликвидация пожара продолжается.

У ГСЧС Украины в Закарпатской области

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