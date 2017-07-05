Пожар на турбазах Солотвино в Закарпатье (ФОТО)

|В Закарпатье продолжается ликвидация пожара на турбазах Солотвино
В 6:44, 7 июля в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в трех деревянных зданиях баз отдыха, расположенных в пгт Солотвино Тячевского района.
К ее ликвидации привлечено 20 человек личного состава, 6 единиц техники и 4 мотопомпы.
По предварительным данным, в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые покинули помещение самостоятельно.
Пожар локализован в 08:40.
По предварительной информации жертв и травмированных нет.
По состоянию на 10:30 ликвидация пожара продолжается.
У ГСЧС Украины в Закарпатской области
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